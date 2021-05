Rutte: ook bieb kan weer open • Vanaf 19 mei versoepeld reisadvies Bonaire

Na Denemarken stopt ook Noorwegen definitief met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Later wil de regering een besluit nemen over het al of niet opnemen van het Janssen-vaccin in de vaccinatiestrategie van het land, zegt premier Solberg. Dat vaccin was nog niet in gebruik genomen door Noorwegen toen vorige maand werd besloten om het voorlopig niet in te zetten. Een door de regering aangestelde commissie heeft geadviseerd om beide vaccins definitief te schrappen in verband met het risico op zeldzame bijwerkingen.

Noorwegen gebruikt het AstraZeneca-vaccin al niet meer sinds 11 maart. Toen werd het prikken stilgelegd na meldingen van een klein aantal gevaccineerden dat kort na inenting te maken kreeg met de uiterst zeldzame combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.

Op dit moment wordt in het Scandinavische land alleen gebruikgemaakt van de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Een derde van de Noren heeft tot nu toe één prik gehad. Het is de bedoeling dat alle volwassenen in het land uiterlijk eind juli één keer zijn ingeënt.

Waarschijnlijk zullen de vele AstraZeneca-doses die nu overblijven worden doorverkocht aan Europese landen of via het Covax-programma naar armere landen gaan. Verwacht wordt dat er nog wel een voorraad Janssen-vaccins wordt aangelegd, voor noodgevallen. Ook wordt gewerkt aan regelgeving waarmee mensen vrijwillig alsnog een prik met Janssen kunnen krijgen.