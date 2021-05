Mogelijk minder Janssen-vaccins geleverd • Volgende maand prik voor bemanning Nederlandse schepen

Het Isala ziekenhuis in Zwolle zet vandaag zijn medewerkers in het zonnetje ter ere van de Dag van de Zorg. Dat wordt gevierd met ballonnen, taart en een rode loper.

De feestelijkheden begonnen vannacht al. Medewerkers die arriveerden voor de nachtdienst werden bij de ingang verrast met een lichtshow met hartjes en teksten. "Als er wat te vieren valt, missen wij dat vaak als nachtdienst. Dan kom je aan en dan is het feest voorbij en de taart al op. Maar vanmiddag kregen we al een mooi cadeau op de mat en nu dit. Echt geweldig om je dienst zo te beginnen", zegt een verpleegkundige tegen RTV Oost.

Ook collega's die de nachtploeg vanmorgen kwamen aflossen, reageren enthousiast. "Dit is wel echt een mooie verrassing. Ik voel me altijd al wel gewaardeerd, maar dit is nog net wat extra", zegt een medewerker. Een collega valt haar bij: "Dit is superleuk, zeker nu met corona. Je ziet dat er toch steeds meer waardering komt voor de zorg."

De ochtendploeg is welkom geheten door ziekenhuisbestuurder Rob Dillmann. "De maatschappij staat te trappelen om weer open te gaan, maar hier moeten we nog steeds vol aan de bak. Ik ben heel trots op onze mensen dat ze dit volhouden met elkaar, en dat mag iedereen ook weten."

Demissionair minister Hugo de Jonge maakte bekend dat alle zorgmedewerkers die tot maximaal twee keer modaal verdienen een coronabonus krijgen. Ook fysiotherapeuten en verloskundigen komen deze keer in aanmerking voor de bonus. Vorig jaar was die duizend euro, maar toen kwamen minder mensen ervoor in aanmerking.

Kabinet wil bonus voor alle medewerkers in zorg