Mogelijk minder Janssen vaccins geleverd • Aftrap Giro555 voor coronaslachtoffers

Het gaat zo goed in de supermarkten en met de verkoop online dat Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com, de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. Mede door de coronacrisis werd er online 103 procent meer omzet gedraaid dan een jaar geleden.

Webwinkel Bol.com verkocht 77 procent meer. Over het hele jaar komt de omzet van die webshop uit op 5,5 miljard euro, verwacht het bedrijf nu. Drie maanden geleden werd er nog uitgegaan van een jaaromzet van 5 miljard.

Ook in de supermarkten was het drukker. Vorig jaar maart piekte de omzet al, toen consumenten massaal wc-papier en andere producten hamsterden vanwege de corona-uitbraak. Dit jaar in maart werd er zelfs meer verkocht dan vorig jaar. "We beginnen 2021 in een strategisch sterkere positie dan toen de coronacrisis begon", zei Ahold-topman Frans Muller bij publicatie van de cijfers.