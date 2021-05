Kuipers: ziekenhuisbezetting fors verder gedaald • Meer meldingen geluidsoverlast

Sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat concludeert dataplatform LocalFocus na een analyse van politiecijfers. De politie kreeg tussen maart 2020 en februari 2021 bijna 187.000 meldingen over hinderlijk geluid, tegenover 120.000 in dezelfde periode het jaar ervoor.

Dat betekent een stijging van ruim 50 procent van het aantal meldingen in coronatijd. Door heel Nederland is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het jaar ervoor.

In de provincie Noord-Holland steeg het aantal overlastmeldingen met ruim 80 procent het hardst. De politie in de gemeente Groningen kreeg de meeste meldingen binnen, gevolgd door Den Helder, Zandvoort, Leiden en Utrecht.

De meldingen betroffen vooral geluidshinder in het algemeen, zoals herrie van buren of mensen op straat. Overlast door horeca en evenementen daalde vanzelfsprekend tijdens de coronatijd.