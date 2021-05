Franse burgemeester bestuurt zijn stad vanuit gevangenis

Een paar weken na zijn veroordeling kwam de gemeenteraad voor het eerst weer bijeen. Daar werd een brief van de burgemeester (.pdf) voorgelezen, geschreven in zijn cel. "Ik heb dagelijks contact met mijn medebestuurders en ik blijf gewoon mijn functie als burgemeester uitoefenen", liet hij daarin weten.

De burgemeester houdt vol onschuldig te zijn. Hij heeft cassatie aangetekend. Maar de rechter weigerde hem in afwachting daarvan vrij te laten, gezien de ernst van de feiten. Tron verblijft sindsdien in een gevangenis in Parijs.

Het gaat om Georges Tron, de 63-jarige oud-staatssecretaris en rechtse burgemeester van Draveil, een stad met bijna 30.000 inwoners ten zuiden van Parijs. Hij werd in februari in hoger beroep veroordeeld wegens verkrachting en seksueel geweld.

"Het is een schande en het is onvoorstelbaar wat er in onze stad gebeurt", zegt François Damerval, gemeenteraadslid van de linkse oppositie. "We eisen dat Tron ontslag neemt. En als hij dat niet wil, moet de hele gemeenteraad opstappen. En als de raad dat niet doet, zou inderdaad de regering moeten ingrijpen. Deze man is al zijn geloofwaardigheid kwijt als burgemeester."

"We eisen dat de man opstapt", zei demonstrant Raphaël Demonchy. "De regering moet in actie komen. Waarom laten ze deze veroordeelde burgemeester gewoon doorbesturen?"

Het college van burgemeester en wethouders van Draveil praat niet met de pers. Meerdere verzoeken van de NOS om vragen te mogen stellen, bleven onbeantwoord. Ook de Franse regering heeft zich nog niet uitgelaten over de situatie. Saillant detail: de minister van Justitie was in het verleden de advocaat van burgemeester Tron.

Tron niet eerste bestuurder in opspraak

Frankrijk heeft geen goede reputatie als het gaat om seksueel geweld. Binnen de Europese Unie staat het land op de achtste plaats van landen met de meeste verkrachtingen per 100.000 inwoners.

In Frankrijk raken bovendien regelmatig politici in opspraak. Behoorlijk wat lokale bestuurders zoals Georges Tron zijn de afgelopen jaren beschuldigd of veroordeeld. Ook landelijke politici bleken in de fout te zijn gegaan.

Een van de bekendste voorbeelden is het seksschandaal rond de socialist (en toenmalig IMF-directeur) Dominique Strauss-Kahn, dat uitbraak in 2011. Hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie en geweld in Frankrijk en hij trof een schikking met een kamermeisje uit New York dat hem beschuldigde.

Een jaar geleden werd een Kamerlid van de partij van president Macron veroordeeld. Hij had zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van een medewerkster. Toen zij niet inging op zijn 'avances', ontsloeg hij haar.

De socialistische minister van Financiën Michel Sapin trok in 2015 aan het elastiek van de onderbroek van een politiek journaliste toen die voorover boog. Sapin noemde dat later een "misplaatste grap".

'Intimiderende machosfeer'

In 2016 beschuldigden acht vrouwen vicevoorzitter Denis Baupin (Groenen) van de Nationale Assemblee, de Franse Tweede Kamer, van seksueel geweld. De feiten bleken verjaard, maar Baupin moest zijn functie wel neerleggen.

Volgens zowel vrouwelijke politici als vrouwelijke journalisten hangt er in de Franse politiek een intimiderende machosfeer, die uitwassen mogelijk maakt. Uit een peiling die in 2019 werd gehouden bleek dat een op de vijf parlementair assistenten op hun werk te maken hebben met seksueel geweld.