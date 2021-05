Auto in brand na ramkraak op juwelier in Den Haag, daders vluchten op scooter

Een juwelier in Den Haag is vanochtend vroeg doelwit geworden van een ramkraak. De auto waarmee de kraak is gepleegd, brandde uit. Er vielen geen gewonden.

De kraak gebeurde rond 03.50 uur. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De twee daders vluchtten na de kraak op een scooter. De politie is naar ze op zoek.

De brandweer rukte uit om de brandende auto te blussen. Voor de zekerheid zijn twee naastgelegen woningen tijdelijk ontruimd.

De auto zonder kentekenplaten is inmiddels geborgen. Het is niet duidelijk of de auto in brand vloog door de botsing of dat de daders het vuur aanstaken, schrijft Omroep West.

Het is niet de eerste keer dat er een ramkraak is gepleegd op de Haagse juwelier. Vorig jaar februari reden twee dieven met een gestolen auto in op de juwelier. Het lukte ze toen niet om door het beveiligde glas te komen.