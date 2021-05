Bloemendaal heeft strijdplan klaar om Kampong-muur te slechten: 'Altijd mooie duels'

Bloemendaal-speler Thierry Brinkman - Orange Pictures

"We zullen heel goed moeten zijn om opnieuw landskampioen te worden." Hockeyer Thierry Brinkman verwacht een spannende finale om de landstitel tussen het aanvallend sterke Bloemendaal en het verdedigend ingestelde Kampong. De 26-jarige Brinkman speelt al sinds 2015 voor Bloemendaal, maar heeft daarvoor bij grote concurrent Kampong onder contract gestaan. "Maar het team van Kampong is gedurende de jaren al zo veel veranderd, dat ik het niet echt meer een bijzonder gevoel bij heb om tegen mijn oude club te spelen." Wel kijkt Brinkman altijd uit naar de duels tussen de twee clubs. "We komen elkaar vaak tegen en het zijn altijd mooie wedstrijden. We hebben in de competitie twee keer gewonnen, maar in die duels was Kampong nooit helemaal compleet en nu is het op volle oorlogssterkte. Een finale is altijd weer een aparte wedstrijd, dus ik verwacht dat het close zal worden."

De finalewedstrijden tussen Kampong en Bloemendaal zijn live te zien bij de NOS. Indien nodig, volgt zondag een derde wedstrijd.

Bij afwezigheid van fans op de tribune is de wil om te winnen misschien nog wel groter dan anders bij Brinkman. "We hebben er een jaar lang hard voor getraind om weer in de finale te staan. En in een seizoen zonder sfeer en ambiance hopen we toch met elkaar wat moois neer te zetten." Kampongs verdedigende muur Uit de statistieken blijkt dat Kampong dit seizoen de minst gepasseerde ploeg is, terwijl Bloemendaal juist de meeste scorende ploeg is. "Ik denk niet dat je statistieken kunt loslaten op de finale", zegt Brinkman. "Ik verwacht zeker dat er fases in de wedstrijd zullen zijn dat wij hun onder druk gaan zetten, maar ook zij zullen de aanval gaan zoeken." Regerend landskampioen Bloemendaal (in 2020 werd er geen kampioen uitgeroepen vanwege de coronapandemie) begint in elk geval goed voorbereid aan de finale. "We hebben Kampong goed geanalyseerd en een strijdplan gemaakt, maar dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen."

Kampong-speler Terrance Pieters is trots op de verdedigende muur van de Utrechtse club. "Defensief staan we het hele jaar al goed. Dat is eigenlijk altijd al wel een kwaliteit van Kampong geweest." Net als Brinkman, denkt ook Pieters dat het een spannende finale zal worden. "Ik verwacht spectaculaire wedstrijden, zoals Bloemendaal-Kampong altijd is. We gaan ons er heel goed op voorbereiden."

