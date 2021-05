Coronacrisis geeft emancipatie verpleegkundigen een flinke impuls

"Kennelijk hadden we deze crisis nodig", constateert Gerjanne Ter Beest, verpleegkundig specialist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Eerlijk is eerlijk, toen aan het begin van de coronacrisis een crisisbeleidsteam werd opgericht, had zij daar totaal geen weet van. De voorzitter van de verpleegkundig adviesraad kwam er bij toeval achter. "Ik dacht wel gelijk: ja, wacht eens.... daar horen dus ook verpleegkundigen in."

Over medisch beleid hadden artsen het laatste woord. Over verpleegkundig beleid een manager. Dat frustreert.

Verpleegkundigen vormen veruit de grootste beroepsgroep in het ziekenhuis. Toch was het geen automatisme om ze in het crisisteam te plaatsen. Artsen, daarentegen, wel. "Ik denk niet dat het onwil was. Er was gewoon niet aan ons gedacht." Al snel schoof Ter Beest wel aan. Nu is er ook geen weg meer terug, zegt ze. "Deze plek geven we nooit meer op."

In het Amsterdamse OLVG hebben verpleegkundigen ook nog wel even goed moeten lobbyen voordat ze konden aanschuiven in het crisisbeleidsteam, vertelt verpleegkundige Florian van Hunnik. En dat terwijl hun werkgever vooroploopt op het gebied van zeggenschap voor verpleegkundigen. Hun positie is sinds kort ook formeel verbeterd. "Vanaf 31 maart moeten ook wij, verpleegkundigen, bij besluiten, net als de medische staf en de patiëntenraad, eerst om advies worden gevraagd.''

Corona heeft onze emancipatie een impuls gegeven, vertelt Van Hunnik. "We worden meer gewaardeerd, op waarde geschat en gezien als een zelfstandig werkende doelgroep. Kortom, wat voor artsen allang volstrekt normaal is. Wij werden te lang gezien als schakeltjes in het productieproces, die je naar believen kon inroosteren. Maar hoe wij zelf ons vak wilden uitvoeren was ondergeschikt. Over medisch beleid hadden artsen het laatste woord. Over verpleegkundig beleid een manager. Dat frustreert."