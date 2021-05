Wekdienst 12/5: Kamer debatteert weer over formatie • Bedreigers RIVM-baas voor rechter

Tjeenk Willink wekdienst - ANP

Goedemorgen! In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de coronamaatregelen én over de kabinetsformatie. En De Graafschap verhuist misschien wel naar de Eredivisie.

Vanochtend eerst droog en perioden met zon. Vanmiddag is het wisselend bewolkt maar droog. Alleen in het uiterste zuiden kan een bui ontstaan. Met 15 tot 18 graden is het vrij aangenaam lenteweer. Daarna is op meer plaatsen in het land kans op een bui en wordt het iets frisser.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Er staan twee debatten gepland in de Tweede Kamer: het debat over de kabinetsformatie, en het debat over de coronamaatregelen. In het debat over de formatie zal het veel gaan over het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte. Gisteren werd al bekend dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer vrijwel zeker wordt benoemd tot nieuwe informateur.

In Den Haag staan twee vrouwen voor de politierechter die RIVM-directeur Jaap Van Dissel bedreigden.

De samenwerkende hulporganisaties openen vanochtend Giro555 voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen als India en Nepal.

En als De Graafschap vanavond wint van Helmond Sport promoveert de club naar de Eredivisie. De verwachting is dat heel wat supporters dat zullen vieren, ondanks de coronaregels.

Wat heb je gemist? Het Outbreak Management Team (OMT) roept het demissionaire kabinet op tot terughoudendheid voor wat betreft nieuwe versoepelingen. Gisteren werden versoepelingen aangekondigd voor volgende week, die wel onder de voorwaarde zijn dat de cijfers uit de ziekenhuizen blijven dalen. Volgens het team van deskundigen van het OMT is het versoepelen van coronamaatregelen weliswaar eenvoudig, maar zal het terugdraaien van maatregelen als de cijfers verslechteren "welhaast onmogelijk" zijn, staat in het nieuwste OMT-advies. En dat kan het perspectief op een zomer met minder maatregelen teniet doen, vindt het OMT.

Anders nieuws uit de nacht: Kabinet wil bonus voor alle medewerkers in zorg: het bedrag is minimaal 200 euro. Ook fysiotherapeuten en verloskundigen komen in aanmerking.

'Miljarden aan fondsengeld beschikbaar voor klimaatmaatregelen': uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks tussen de 6 en bijna 8 miljard euro klaarligt voor Nederlands klimaatbeleid.

Veiligheidsraad vandaag opnieuw bijeen over situatie in Israël en de Palestijnse gebieden: de raad wil een gezamenlijke unanieme verklaring over de spanningen, maar volgens persbureau Reuters wil de VS daar niet aan meewerken.

En dan nog even dit: Gisteren was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Er werd bekendgemaakt dat hoogstwaarschijnlijk per 19 mei stap 2 van het openingsplan ingaat, wat betekent dat er weer meerdere versoepelingen plaatsvinden. Een overzicht van wat we kunnen verwachten vanaf volgende week: