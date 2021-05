Na wonderbaarlijk herstel van horrorblessure droomt judoka Savelkouls weer over Spelen

Een jaar geleden werd de kans dat judoka Tessie Savelkouls ooit weer normaal zou kunnen lopen geschat op één procent. Ze had toen niet kunnen voorspellen dat ze dinsdag alweer op de judomat zou staan en zelfs alweer voorzichtig over de Olympische Spelen zou dromen.

Terug naar februari 2020. Savelkouls, uitkomend in de klasse boven 75 kilogram, verkeerde in blakende vorm en kon dan ook niet wachten om aan het grandslamtoernooi in Parijs te beginnen. Maar in haar eerste partij ging het al mis, flink mis.

Haar Franse tegenstandster Romane Dicko zet een actie in over het been van Savelkouls. Het onderbeen van Savelkouls wordt daarbij geblokkeerd en blijft staan. De term 'horrorblessure' is eigenlijk nog een understatement.

Strijdbaar

"Ineens vraag je jezelf af of je überhaupt nog normaal kunt lopen of rennen. Ik denk dat ik meer kans heb dan die één procent, maar dat is ook maar afwachten", toonde de inmiddels 29-jarige judoka zich toen al strijdbaar.