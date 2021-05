Kabinet wil bonus voor alle medewerkers in zorg

Het demissionaire kabinet wil een bonus geven aan alle mensen die in de zorg werken en maximaal twee keer modaal verdienen. Afhankelijk van het aantal aanvragen krijgen ze een netto-uitkering van tussen de 200 en 240 euro, schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Vorige maand kwam het demissionaire kabinet met twee opties voor de zorgbonus. De ene optie bestond uit een bonus van 500 euro netto voor een beperkte groep mensen die veel met coronapatiënten werken, de andere optie was de lagere bonus voor iedereen. Een voorstel van de oppositie om extra geld uit te trekken voor de bonus, haalde het niet.

Onderlinge solidariteit

Demissionair minister De Jonge zei eerder al een voorkeur te hebben voor een beloning voor alle medewerkers in de zorgsector en zet dat plan nu door. Een voorstel van ChristenUnie-leider Segers om de grens te verlagen naar 1,5 keer modaal, ziet De Jonge niet zitten. Segers beredeneerde dat het bonusbedrag per persoon dan hoger zou kunnen zijn.

"De gezamenlijkheid waarin alle zorgprofessionals hard werken binnen de sector vraagt om een onderlinge solidariteit. Dat brengt met zich mee dat ik een bredere doelgroep laat voorgaan op een beperkte stijging van het bonusbedrag", schrijft De Jonge.

Het is de bedoeling dat zorgaanbieders op 15 juni de bonus kunnen aanvragen. Nieuw is dat ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen in aanmerking komen voor een bonus. Net als bij de vorige bonus kunnen ook schoonmakers, zelfstandigen en uitzendkrachten weer een bonus krijgen. Voor de bonus is 720 miljoen euro beschikbaar.

De bonus van vorig jaar bedroeg 1000 euro.