OMT roept op tot terughoudendheid met versoepelingen

Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet, maar veel enthousiasme is er daar binnen het OMT niet voor. Liever zien ze dat die modellen worden bevestigd door harde cijfers, en dat is nu nog niet het geval. Als de optimistische scenario's in die modellen niet uitkomen, dan kan de druk op de ziekenhuizen nog wekenlang hoog blijven, waarschuwt het Outbreak Management Team.

Volgens het team van deskundigen van het OMT is het versoepelen van coronamaatregelen weliswaar eenvoudig, maar zal het terugdraaien van maatregelen als de cijfers verslechteren "welhaast onmogelijk" zijn, staat in het nieuwste OMT-advies. En dat kan het perspectief op een zomer met minder maatregelen teniet doen, vindt het OMT.

De deskundigen wijzen er ook op dat het aantal besmettelijke mensen in Nederland nog altijd hoog is, ook in vergelijking met andere Europese landen. Grote aantallen besmettingen kunnen in een latere fase van de pandemie leiden tot meer gevallen van langdurige klachten door covid-19, ook bij jongeren, zegt het OMT.