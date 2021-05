Veiligheidsraad vandaag opnieuw bijeen over onrust in Israël en de Palestijnse gebieden

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag opnieuw bijeen in New York vanwege de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden. De raad, die bestaat uit 15 landen, sprak maandag ook al over de confrontaties.

Volgens diplomaten is het overleg dat vanochtend lokale tijd wordt gevoerd aangevraagd door China, Tunesië, Noorwegen, Frankrijk, Estland, Ierland, St. Vincent en de Grenadines, Niger en Vietnam. VN-commissaris voor het Midden-Oosten Wennesland zou de leden in de bijeenkomst moeten informeren over de situatie.

Maandag kwam de raad niet met een gezamenlijke verklaring over de spanningen. Voor een reactie van de Veiligheidsraad is unanimiteit nodig, maar volgens persbureau Reuters willen de Verenigde Staten daar op dit moment niet aan.

Staakt-het-vuren

Een bron zegt tegen het persagentschap dat de VS achter de schermen bezig is met een staakt-het-vuren. Een verklaring van de Veiligheidsraad zou daarom nu contraproductief zijn, aldus een Amerikaanse ingewijde.

Door de confrontaties in het gebied zijn de afgelopen twee dagen 32 Palestijnen op de Gazastrook om het leven gekomen, zegt het ministerie van Volksgezondheid, onder wie tien kinderen. Meer dan 200 mensen zijn gewond geraakt.

In Israël zijn drie mensen omgekomen als gevolg van raketaanvallen. Het gaat om twee vrouwen in de badplaats Asjkelon, en om een vrouw van 50 in Tel Aviv.

Wekenlange spanningen

Het conflict in de regio ontvlamde na wekenlange spanningen in Jeruzalem. Bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnen vielen daar honderden gewonden.

De confrontaties ontstonden eerst om vrijheidsbeperkingen van Palestijnen tijdens de Ramadan in de Oude Stad en daarna om de voorgenomen huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem.

Eergisteren escaleerden de spanningen tot gewapende actie tussen Israël en Hamas. Hamas schoot voor het eerst sinds 2014 raketten af op Jeruzalem en Israël bestookte Gaza met luchtaanvallen.