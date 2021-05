Beschietingen in Israël en Palestijnse gebieden gaan door; VN bijeen

Persbureau AP, dat zijn kantoor in Gaza in de buurt van dat gebouw heeft, meldt dat Israël met een drone vijf waarschuwingsraketten afvuurde, om mensen in en rond de toren te waarschuwen. Kort daarna werd het pand geraakt.

Israël voerde vannacht honderden luchtaanvallen uit, volgens het leger op Hamas-leiders, raketlanceerinstallaties en kantoren van Hamas. Internationale persbureaus melden dat daarbij opnieuw een flatgebouw in Gaza is geraakt. Dat pand is zwaar beschadigd geraakt. Gisteravond stortte een woontoren in Gaza in na een luchtaanval.

In Israël en de Palestijnse gebieden zijn de beschietingen over en weer vannacht doorgegaan. Het Israëlische leger zegt dat er vanuit de Gazastrook non-stop raketten worden afgevuurd. Onder meer in de havenstad Tel Aviv gingen meerdere keren sirenes af en Israëlische burgers brachten daarom de nacht door op schuillocaties.

Volgens een Hamas-functionaris is vanochtend bij de Israëlische aanvallen in Gaza het hoofdkantoor van de politie getroffen. Het complex zou zijn vernietigd.

De Israëlische premier Netanyahu zei op tv dat de aanvallen pas het begin zijn en dat deze aanvalsronde lang zal gaan duren. "Hamas zal een hoge prijs betalen", zei hij.

Geweld buiten Palestijns gebied

Volgens correspondent Ankie Rechess viert Hamas de zeven Palestijnse raketten die doel hebben getroffen in Israël als overwinning. Intussen is het geweld ook overgeslagen naar plaatsen in Israël waar veel Palestijnen wonen.

In steden als Haifa, Nazareth, Jaffa en Lod, met een gemengde bevolking van Joden en Palestijnen, is de vlam in de pan geslagen, zegt Rechess. Ook daar zijn demonstraties en vallen gewonden. "Dat is eigenlijk ongekend en misschien nog wel veel zorgwekkender dan de beschietingen."

In de stad Lod, bij Tel Aviv, is de noodtoestand afgekondigd, nadat Israëlische Arabieren de straat op waren gegaan en auto's in brand hadden gestoken.

Doden en gewonden

In Israël zijn nu vijf mensen omgekomen als gevolg van de raketaanvallen: twee vrouwen in de badplaats Asjkelon, een vrouw in Tel Aviv en twee mensen in Lod. Die laatsten zaten in een voertuig dat werd geraakt door een raket. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

Door de confrontaties in het gebied zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen in de Gazastrook om het leven gekomen, zegt het ministerie van Volksgezondheid, onder wie twaalf kinderen. Meer dan 230 mensen zijn gewond geraakt.

Veiligheidsraad bijeen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag opnieuw bijeen in New York vanwege de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden. De raad, die bestaat uit vijftien landen, sprak maandag ook al over de confrontaties.

De diplomaten overleggen vanochtend lokale tijd. VN-commissaris voor het Midden-Oosten Wennesland, die de leden van de Veiligheidsraad zal informeren, liet gisteravond op Twitter al weten dat hij vreest voor een "totale oorlog", waarvan de prijs betaald zal worden door gewone mensen.

Maandag kwam de raad niet met een gezamenlijke verklaring over de spanningen. Voor een reactie van de Veiligheidsraad is unanimiteit nodig, maar volgens persbureau Reuters willen de Verenigde Staten daar op dit moment niet aan.

Volgens een bron van Reuters is de VS achter de schermen bezig met een staakt-het-vuren. Een verklaring van de Veiligheidsraad zou nu contraproductief zijn, aldus een Amerikaanse ingewijde.

Wekenlange spanningen

Het conflict in de regio ontvlamde na wekenlange spanningen in Jeruzalem. Bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnen vielen daar honderden gewonden.

De confrontaties ontstonden eerst om vrijheidsbeperkingen van Palestijnen tijdens de Ramadan in de Oude Stad en daarna om de voorgenomen huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem.

Eergisteren escaleerden de spanningen tot gewapende actie tussen Israël en Hamas. Hamas schoot voor het eerst sinds 2014 raketten af op Jeruzalem en Israël bestookte Gaza met luchtaanvallen.