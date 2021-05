Titelkansen Barcelona lijken verkeken na gelijkspel bij Levante

Lionel Messi en Frenkie de Jong balen - Reuters

FC Barcelona lijkt afgehaakt in de strijd om de Spaanse landstitel. Op bezoek bij Levante kwam de ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Daardoor heeft Barcelona een punt minder dan koploper Atlético Madrid en een meer dan nummer drie Real Madrid. Beide Madrileense ploegen hebben wel een duel minder gespeeld. Aan de hand van De Jong begon Barcelona furieus aan het duel. De Oranje-international kwam in de eerste vier minuten twee keer goed door via de rechterkant en beide keren bood hij Pedri een levensgrote kans. De Spaanse jongeling schoot echter eerst hoog over en even later stuitte hij op de vuisten van keeper Aitor Fernández. Messi belangrijk Nadat de eerste storm wat was gaan liggen bleven grote kansen uit, totdat Lionel Messi zijn klasse weer eens toonde. De Argentijn mocht op aangeven van Jordi Alba vrij aanleggen en volleerde knap raak. De 29ste van Messi dit seizoen.

Lionel Messi en Ousmane Dembélé vieren de 0-1 - AFP

Behoudens een gevaarlijk strak schot van Enis Bardhi, dat door Marc-André Ter Stegen onschadelijk werd gemaakt, wist Levante niet gevaarlijk te worden. Toen Ousmane Dembélé na een versnelling de bal bij Pedri wist te bezorgen en de middenvelder nu wel wist te scoren, leek het verzet van de nummer veertien van de competitie gebroken. Levante, dat van de laatste drie competitiewedstrijden in eigen huis twee keer wist te winnen van Barcelona, wist geen vuist meer te maken en de eerste helft kabbelde voort. Busquets kon vlak voor rust nog wel de 0-3 binnenkoppen, maar kwam een paar centimeter te kort. Spektakel vlak na rust Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Barça, maar na rust knokte Levante zich binnen een paar minuten helemaal terug in de wedstrijd. Eerst was het Gonzalo Melero die tekende voor de aansluitingstreffer. De voormalig jeugdspeler van Real Madrid was in de lucht te sterk voor Sergio Roberto en kopte de 1-2 binnen. Amper drie minuten later werd het zelfs 2-2 via José Luis Morales. Na een een-tweetje met Roger haalde de spits genadeloos hard uit en vond de verre hoek. Barça rechtte de rug en had vier minuten later weer de voorsprong te pakken. Dembélé haalde verwoestend uit voor de 2-3.

Levante viert de 2-2 - AFP

Barcelona hield daarna de regie over het duel en leek niet meer in gevaar te komen. Toch ging het tien minuten voor tijd alsnog fout. De net ingevallen Sergiño Dest liet zich in de luren leggen door Toño die de bal strak voor gaf. Segio León tikte daarna bij de eerste paal de 3-3 binnen. In de slotfase wist Barcelona geen kansen meer te creëren waardoor de hoop op een nieuwe landstitel vervlogen lijkt. Atlético, dat een punt meer heeft dan Barcelona, kan woensdag het gat tot vier punten vergroten. Real Madrid gaat donderdag op bezoek bij Granada en komt bij winst twee punten los van Barça.

Stand aan kop La Liga - NOS

Een dag voor de wedstrijd ging Ronald Koeman tijdens een persconferentie in op de vraag of hij ook volgend seizoen de trainer zal zijn van Barcelona.