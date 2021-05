Sporting na 19 jaar weer kampioen van Portugal

Sporting Clube de Portugal heeft voor het eerst sinds 2002 de Portugese titel veroverd. De club uit Lissabon won thuis met 1-0 van Boavista en is met nog twee duels te gaan niet meer in te halen.

Het is voor Sporting de 23ste titel in de 114-jarige clubhistorie. De ploeg van coach Rรบben Amorim is dit seizoen nog zonder nederlaag in de competitie. Sporting won tot nu toe 25 van de 32 duels en speelde zeven keer gelijk.

Tegen Boavista miste Sporting eerst een handvol kansen, maar na ruim een half uur was het alsnog raak. Na een prima voorzet van Nuno Santos gleed Paulinho de 1-0 binnen. Sporting-topscorer Gonรงalves (18 goals) raakte na rust nog de paal.