Napoli doet met ruime zege goede zaken in strijd om Champions League-ticket

Als Napoli in de topvier van de Serie A eindigt, mag het volgend seizoen, na een jaar afwezigheid, weer deelnemen aan de Champions League.

Napoli heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Italiaanse Champions League-tickets. De ploeg uit Napels is dankzij een 5-1 thuiszege op Udinese naar de tweede plaats geklommen.

De ploeg van trainer Gennaro Gattuso, met onder anderen de Belg Dries Mertens in de gelederen, is bezig aan een sterke reeks in de Italiaanse competitie. De laatste nederlaag werd geleden op 21 februari tegen Atalanta Bergamo. Sindsdien werd er negen keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

Moeiteloos langs Udinese

Ook in de thuiswedstrijd tegen Udinese speelde Napoli sterk. Twee doelpunten in een tijdsbestek van minder dan drie minuten, zorgden voor een 2-0 voorsprong.