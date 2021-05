'Eerste klimaatresolutie Follow This aangenomen door oliebedrijf'

Aandeelhouders van oliebedrijf ConocoPhillips hebben met een krappe meerderheid de 'groene resolutie' van de Nederlandse activistische aandeelhoudersgroep Follow This aangenomen.

Follow This maant aan de hand van zulke resoluties oliebedrijven al sinds 2016 om hun uitstoot te verminderen en hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Parijs-akkoord. Niet eerder lukte het de groep om aandeelhouders in meerderheid achter een resolutie te krijgen.

"Het is de eerste keer sinds het Parijsakkoord dat aandeelhouders van een Amerikaans oliebedrijf überhaupt konden stemmen over emissiereducties. Dat het dan gelijk ook wordt aangenomen, daar sta ik zelf ook nog van te kijken", zegt Mark van Baal van Follow This, dat de resolutie voor het eerst indiende bij Shell.

Moreel en financieel gedreven stem

Volgens Van Baal adviseerde ConocoPhillips aandeelhouders om tegen de klimaatresolutie te stemmen, maar dat had dus niet het gewenste effect.

Hij denkt dat dat komt doordat beleggers nu waren voorzien van de juiste informatie. "Dat doen we al jaren maar blijkbaar dringt het nu door dat met alleen maar praten er niks gaat veranderen aan het klimaatbeleid van deze bedrijven."

Beleggers die hebben ingestemd, zijn ideëel maar ook financieel gedreven, zegt Van Baal. "Zij beseffen ook dat de wereldeconomie negatief wordt beïnvloedt door klimaatcatastrofen. Dat dit nu is gelukt is heel goed nieuws voor de aanpak van de klimaatverandering."

Niet juridisch afdwingbaar

De klimaatresolutie van Follow This wordt al vijf jaar lang ingediend bij grote oliebedrijven tijdens aandeelhoudersvergaderingen. ConocoPhilips wilde volgens de actiegroep wel de eigen emissies omlaag brengen, maar niet praten over het terugbrengen van de emissies bij klanten van het bedrijf, dus afnemers van de olie.

"Doordat deze resolutie nu is aangenomen, moeten ze emissies wel omlaag brengen. En om dat te kunnen doen moeten ze niet alleen hun eigen uitstoot, maar ook die van klanten terugbrengen. En dat kan alleen als ze overstappen op het leveren van duurzame energie."

De resolutie is in Amerika niet juridisch afdwingbaar. Al denkt de actiegroep dat dat ook niet nodig is. "Want de aandeelhouders hebben gesproken, dus daar kunnen ze zich niet meer achter verschuilen. Het doet denken aan Shell in 2017, dat toen beloofde zijn emissies terug te brengen. Al heeft Shell zijn beloften nog niet omgezet in daden."