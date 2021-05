Eerwraak op homoseksuele man (20) in Iran aan het licht door sociale media

Op sociale media in Iran en daarbuiten is veel aandacht voor de dood van de 20-jarige Ali Fazeli Monfared. De jongeman, onder vrienden bekend als Alireza, is volgens de Iraanse lhbti-organisatie 6Rang door zijn halfbroer en twee neven ontvoerd en gedood. Dat gebeurde op 4 mei. De halfbroer zou kort daarvoor ontdekt hebben dat Fazeli Monfared homoseksueel was.

De twintiger woonde in Ahwaz, een stad in het conservatieve zuidwesten van Iran. Hij zou een vriend hebben in Turkije en was van plan geweest op korte termijn naar Turkije te vluchten, om vervolgens met zijn vriend asiel aan te vragen in Europa.

Onlangs had Fazeli Monfared een document ontvangen waarop stond dat hij vanwege zijn seksuele geaardheid is uitgezonderd van dienstplicht. Zijn halfbroer heeft dat document gezien en besloot daarop over te gaan tot eerwraak, schrijft 6Rang in een persbericht.

De halfbroer zou Fazeli Monfared met de auto hebben opgehaald en naar een verlaten gebied zijn gereden. Buitenlandse media melden dat de jongen daar door zijn halfbroer en twee neven onthoofd is. Zijn lichaam zou onder een palmboom zijn achtergelaten.

Volgens 6Rang zijn de drie familieleden inmiddels gearresteerd op verdenking van moord.

'Achter gesloten deuren'

Eerwraak op personen in de lhbti-gemeenschap komt vaker voor in de regio, zegt NOS-correspondent Daisy Mohr. "We horen er niet altijd over omdat het zich vaak achter gesloten deuren afspeelt, binnen families. Eerwraak komt ook zeker niet altijd in het nieuws; dit verhaal is via sociale media naar buiten gekomen."

"Het onderstreept dat de samenleving in Iran nog altijd grote moeite heeft met mensen uit de lhbti-gemeenschap. Naaste familie en vrienden zijn vaak een nog groter gevaar dan de autoriteiten."