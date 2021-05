United verliest, maar alsnog feest in Manchester want City is kampioen

Met nog een paar wedstrijden te gaan in de Premier League en flink wat punten voorsprong op de concurrentie, was het eigenlijk een kwestie van tijd voordat Manchester City zich opnieuw kampioen van Engeland mocht noemen.

Leicester City, dat nog volop strijdt om een plek bij de eerste vier en dus een ticket voor de Champions League, besliste dinsdagavond de titelstrijd door Manchester United op Old Trafford te verslaan, 1-2. Het is voor City de vijfde landstitel in de laatste negen seizoenen.