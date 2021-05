Optimistisch kabinet presenteert versoepelingen met 'pauzeknop'

De Jonge en Rutte op weg naar de persconferentie - ANP

De aangekondigde versoepelingen van de coronaregels gaan volgende week door, maar dan moeten de cijfers uit de ziekenhuizen wel blijven dalen. "Daarom zijn het versoepelingen met een pauzeknop", zei demissionair premier Rutte op de corona-persconferentie. Als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen met twintig procent daalt hoeft de pauzeknop niet ingedrukt te worden, legde Rutte uit. "Daarbij kijken we niet op een procentje meer of minder, als de richting maar goed is." Aanstaande maandag wordt de knoop definitief doorgehakt. En dan kunnen de versoepelingen woensdag 19 mei ingaan. Rutte acht de kans niet zo groot dat het kabinet de pauzeknop moet indrukken. De verwachting is dat de twintig procent daling al in de loop van deze week wordt bereikt:

Rutte: Verder versoepelen, maar met mogelijkheid om op pauzeknop te drukken - NOS

Maar garanties zijn er niet. De premier wees op de drukte op Koningsdag. Alleen al in Amsterdam zijn er toen 17 virusclusters ontstaan van tientallen besmette mensen, die ook weer anderen kunnen besmetten. "Dan kan het snel gaan", zei Rutte. Het is een dilemma voor het kabinet. "We willen niets liever dan mensen meer ruimte geven, maar tegelijkertijd willen we geen fouten maken, vlak voor de finish." Maar als alles goed gaat, gaan dus de sportscholen en binnenzwembaden volgende week woensdag weer open. De terrassen mogen dan ook langer open, van 06.00 tot 20.00 uur. Ook pretparken en dierentuinen mogen weer gasten ontvangen, maar de binnenattracties blijven wel dicht. Rutte: "Dat betekent voor de Efteling dus wel de Python, maar niet de Droomvlucht." PVV-leider Wilders is daar overigens niet gelukkig mee, zo liet hij nog tijdens de persconferentie weten. De Droomvlucht is zijn favoriete attractie op de Efteling: