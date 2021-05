Jong queer gemeenteraadslid wordt burgemeester in oudste stad Wales

In de stad Bangor in Wales is een queer gemeenteraadslid verkozen tot burgemeester. Owen Hurcum (22) is naar eigen zeggen de jongste burgemeester in Wales ooit en de eerste, waar dan ook, die zich als non-binair identificeert.

Hurcum was al locoburgemeester en mag de burgemeestersketting voor een jaar dragen. Bangor, in het noordoosten, is de oudste stad van Wales. Er wonen zo'n 18.000, van wie ongeveer de helft studeert aan de Bangor University.

Hurcum kwam vanuit Londen naar Bangor om er te studeren. De nieuwgekozen burgemeester was altijd al geïnteresseerd in politiek, maar dat werd sterker op de universiteit. "Politiek beïnvloedt alles en beslist over alles in een gemeenschap", zei Hurcum tegen North Wales Live.

"Je kan ervaring in de politiek hebben en hoeft niet oud te zijn. Ik ben 22 en toch ben ik vier jaar raadslid geweest en een jaar locoburgemeester. Ik heb genoeg ervaring en genoeg ervaren mensen om me heen om beslissingen te kunnen nemen."