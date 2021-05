Binnensportlocaties open, meer mogelijk bij sporten in groepsverband buiten

Er is na maanden wat licht voor de zaalsporten in Nederland in de coronacrisis. Het demissionaire kabinet heeft besloten de binnensportlocaties (sporthallen, sportscholen, zwembaden) vanaf woensdag 19 mei weer toestemming te geven open te gaan. Voorwaarde is wel dat de cijfers van de ziekenhuisopnames zich gunstig blijven ontwikkelen. Maandag komt daar definitief uitsluitsel over.