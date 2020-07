Vanaf september kunnen ook Nederlanders meedoen aan corona-vaccintest

Binnenkort kunnen ook Nederlanders meedoen aan tests van een mogelijk coronavaccin. De farmaceut Janssen Vaccines uit Leiden begint in september een proef in Nederland, Spanje en Duitsland.

Janssen is al begonnen met het testen van hun vaccin op mensen, maar alleen in België en de Verenigde Staten. In die landen kreeg Janssen relatief snel toestemming om te testen op proefpersonen. Inmiddels zijn er ook in Nederland geen obstakels meer om het vaccin op mensen te testen, zegt onderzoeksleider Hanneke Schuitemaker tegen Nieuwsuur.

Kleinere doses

In België en de VS test Janssen voornamelijk of het vaccin veilig is en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Met de proef in onder meer Nederland wil het bedrijf erachter komen of een 'besparend' vaccin ook werkt, zodat mogelijk minder middel nodig is om genoeg vaccins te produceren.

Schuitemaker: "In de studie die nu gestart krijgen deelnemers die twee vaccinaties krijgen, de doses met acht weken uit elkaar. We denken dat je dan de beste immuunrespons krijgt. In september gaan we kijken of het ook met minder vaccin kan en of die interval ook korter kan."

Geen koploper

Janssen hoort niet bij de koplopers in de race tussen de verschillende coronavaccin-ontwikkelaars. Vier andere farmaceuten zitten al in fase 3, waarin het potentiële vaccin aan veel grotere groepen mensen wordt toegediend.

De Nederlandse overheid heeft samen met drie andere Europese landen bij farmaceut AstraZeneca driehonderd miljoen vaccins besteld. Dat bedrijf hoopt de eerste vaccins eind dit jaar beschikbaar te hebben.

Janssen verwacht pas in oktober met fase 3 te beginnen. Toch is het zinvol voor het Leidse bedrijf om door te blijven gaan met testen, benadrukt Schuitemaker. "Pas als we aan de finishlijn zijn en we weten welke vaccins werken, zullen farmaceuten het lastig krijgen hun product op de markt te brengen."

"De WHO voorspelt dat er 14 miljard doses nodig zijn om de hele wereld te voorzien, dus het is alleen maar goed dat veel makers in zijn gestapt om een vaccin te maken. Negen op de tien vaccins falen in de laatste fase van de ontwikkeling, dus het is nog zeker geen done deal."

Mede daarom zijn de EU en de Nederlandse overheid ook met Janssen in gesprek over mogelijke bestellingen, zegt Schuitemaker. "Er zijn bij ons nog geen reserveringen gemaakt. De Amerikaanse overheid investeert in ons ontwikkelingstraject dus wij zullen daar misschien wel iets voor terugdoen, maar we produceren voor eind 2021 een miljard vaccins, meer dan we daar zullen wegzetten. We maken een vaccin om voor de wereld beschikbaar te stellen."