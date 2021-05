Dit zijn de versoepelingen (en de coronaregels die blijven gelden)

Medewerkers bezig met gereedmaken van een sportschool - ANP

Als de daling van de ziekenhuiscijfers doorzet, kan stap 2 van het openingsplan van het demissionaire kabinet volgende week worden gezet. Dat zal niet afhangen van "een enkele procent". Dat is vanavond bekendgemaakt in de persconferentie over de coronamaatregelen. Een definitieve knoop is nog niet doorgehakt, maar komende maandag wordt besloten of twee dagen later versoepelingen kunnen volgen. Momenteel gaat het kabinet ervan uit dat deze stap gezet kan worden, maar er kan alsnog "op de pauzeknop gedrukt worden". Wel is al duidelijk dat het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld niet wordt verlengd na 15 mei. Het kabinet kijkt maandag of het aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting blijven dalen. Zijn die cijfers goed genoeg, dan kan stap 2 vanaf 19 mei ingaan. Doorstroomlocaties buiten, sportscholen en binnenzwembaden Dat betekent dat doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, onder voorwaarden weer open kunnen. Er wordt één persoon per 10 vierkante meter toegelaten. Een reservering is voor maximaal twee personen, met uitzondering van mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen. Binnenruimtes op de terreinen, zoals een attractie of een dierenverblijf binnen, blijven gesloten. "Zo is de Python-achtbaan in de Efteling dan wel open, maar Villa Volta niet", zei Rutte vanavond. Toiletten zijn wel open. Daarnaast kunnen sportscholen en binnenzwembaden weer open. Maximaal dertig mensen kunnen tegelijk binnen. De kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij zwembaden. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Mondkapjes mogen af tijdens het sporten. Ook het sporten buiten is voor maximaal dertig man toegestaan, op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 26 jaar mogen gezamenlijk buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Kunst- en cultuurbeoefening Muziek- en dansscholen worden bij stap 2 ook geopend. Dit kan met maximaal twee personen en een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Ook hier zijn een reservering en gezondheidscheck verplicht en mogen mondkapjes af tijdens het oefenen of repeteren. Ook mogen de buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen open, voor maximaal dertig personen. Reservering is ook hier verplicht en voor maximaal twee personen. Alle contactberoepen zijn toegestaan, dus ook sekswerkers mogen weer de deuren openen. Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten kunnen open zodat bijvoorbeeld weer bootjes verhuurd kunnen worden. Ontbijt of bitterbal op het terras De openingstijden van de terrassen worden in de tweede stap uitgebreid, iets wat eigenlijk niet officieel bij de tweede stap hoort, maar een aanvulling op het openingsplan is. De terrassen kunnen dan in plaats van 12.00 uur tot 18.00 uur open van 06.00 uur tot 20.00 uur. Alle voorwaarden blijven gelden, wat betekent dat er maximaal vijftig personen op een terras mogen zitten, met maximaal twee personen aan één tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. Ook mogen de terrassen bij sportlocaties weer open. Voor deze terrassen gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen. De verwachte versoepelingen vanaf 19 mei, mits de cijfers het toelaten:

Versoepelingen - NOS

Oorspronkelijk zou stap 2 van het openingsplan op 12 mei ingaan, maar dat werd door het kabinet al met zeker een week uitgesteld omdat de ziekenhuisopnames nog niet terugliepen. Reizen Per 15 mei loopt het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld af, en wordt het weer mogelijk dat landen op 'geel' of 'groen' worden gezet, wat wil zeggen dat ernaartoe reizen niet meer afgeraden wordt. Dat betekent nog niet dat toeristen zonder voorwaarden naar die landen toe kunnen; in veel landen zijn Nederlanders nog niet welkom zonder negatieve test of quarantaine. Ook het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken vervalt per 19 mei. Het nieuwe advies is dan om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen, en drukte onderweg en op stations te vermijden. Scholen Daarnaast wordt over twee weken een beslissing genomen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan. In de scholen hoeft dan ook niet langer 1,5 meter afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk. Nu is het voortgezet onderwijs gedeeltelijk open, waarbij de helft van de tijd fysiek les wordt gegeven en de andere helft online onderwijs.

Andere versoepelingen - NOS