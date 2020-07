FC Twente huurt talentvolle Markelo van Everton

FC Twente heeft opnieuw een speler op huurbasis binnen. De Enschedese club huurt komend seizoen Nathangelo Markelo van Everton.

De 21-jarige verdediger annex middenvelder doorliep de nationale jeugdelftallen. Hij werd opgeleid bij FC Volendam en maakte in de zomer van 2017 de overstap naar Everton, waar hij nog niet zijn debuut maakte.

"Ik heb onlangs mijn contract bij Everton verlengd, maar direct uitzicht op een plek in het eerste elftal is er nog niet. De kans daarop is bij FC Twente groter en daarom is het goed voor mij om dit jaar voor FC Twente te gaan spelen", vertelt Markelo op de site van Twente.

Eerder haalde FC Twente al Kik Pierie (Ajax) en Vaclav Cerny (FC Utrecht) op huurbasis binnen en werd Gijs Smal transfervrij overgenomen van FC Volendam.