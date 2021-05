Staat in cassatie tegen betaling ruim 800 miljoen aan obligatiehouders SNS

De staat gaat in cassatie tegen de uitspraak dat de overheid ruim 800 miljoen euro plus rente moet betalen aan beleggers in SNS Reaal en SNS Bank.

"Uitbetaling van de schadeloosstelling wordt nu uitgesteld tot de hoogte van de schadeloosstelling definitief is komen vast te staan", schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Toen de overheid SNS in 2013 nationaliseerde, werden beleggers onteigend. Na een jarenlange juridische strijd besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in februari dat de overheid 804 miljoen euro plus rente moest betalen.

Dat bedrag moet voor het grootste deel naar obligatiehouders gaan, die geld hadden uitgeleend aan SNS. Als SNS Reaal en SNS Bank failliet waren gegaan waren de aandelen waardeloos geweest, maar de obligaties niet, was de redenering van de Ondernemingskamer.

Procesregels

Cassatierechtspraak wordt gedaan door de Hoge Raad. Die beoordeelt niet de inhoud van de zaak, maar toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast en of de uitspraak voldoende is onderbouwd.