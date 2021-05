Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google

Het havengebied Eemshaven in Noordoost-Groningen - ANP

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur op basis van tientallen notariële akten, kadastrale uittreksels, taxatierapporten, jaarverslagen, notulen, rechtbankstukken, wob-verzoeken en tot nu toe vertrouwelijke documenten. Uit de reconstructie blijkt dat havenbedrijf Groningen Seaports (GSP) onbevoegd koopovereenkomsten en contracten afsloot. GSP was vroeger een overheidsinstelling maar werd in 2013 geprivatiseerd. De overheid, om precies te zijn Provincie Groningen en twee gemeenten in het Eemshaven-gebied, is nog wel de enige aandeelhouder, en is daarmee nog zeer actief betrokken bij de besluitvorming van de GSP.

Quote Er wordt gewerkt met voorkennis en niemand die er iets aan doet. Boer Nico Wietsema

GSP kocht en verkocht voor tientallen miljoenen euro's grond voor het Google-datacentrum in de Eemshaven. Om die deals mogelijk te maken, werden in het geheim kostbare windmolenrechten gegund aan de belangrijkste grondeigenaar: familiebedrijf Bakker Bierum. Tegelijkertijd werden kleinere boeren gedupeerd. Boer Nico Wiertsema, die juist werd misleid door GSP bij de verkoop van zijn boerderij, strijdt al jaren voor genoegdoening. Hij ziet zich, ondanks een eerder verloren rechtszaak, door alle reconstructiedocumenten van Nieuwsuur bevestigd in zijn gelijk. "Het is een bevestiging van wat je altijd al vermoedde", zegt hij. "Er wordt gewerkt met voorkennis en niemand die er iets aan doet. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd." Het begon tien jaar geleden toen de directie van GSP, op dat moment nog niet geprivatiseerd, met grote haast grond ging aankopen voor de uitbreiding van de Eemshaven voor een datacentrum. In het geheim werden gesprekken gevoerd met Microsoft en Google. Ondertussen kocht GSP alvast het land en de boerderij van boer Wiertsema, die een cruciaal stukje grond in zijn bezit had. Om onderstaand stuk grond gaat het allemaal. De punt bovenin was eigendom van Wiertsema en het grotere stuk daaronder van Bakker Bierum. GSP wilde het gehele gebied overnemen:

Vriendjespolitiek in Groningen - Nieuwsuur