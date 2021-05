Hoe ze in Groningen in de ban raakten van vriendjespolitiek door de komst van Google

Uit het niets krijgt Wiertsema te horen dat de overheid zijn boerderij en grond toch niet koopt. De koop gaat dus niet door. GSP beroept zich bij dat besluit op een artikel uit de koopovereenkomst dat het algemeen bestuur de koop had moeten goedkeuren, en dat is niet gebeurd. Volgens GSP is dat vanwege tegenvallende economische omstandigheden. Maar in werkelijkheid legde GSP de koopovereenkomst helemaal nooit voor aan het algemeen bestuur. GSP wilde zelf van de deal af, waardoor het dus een betere deal kon sluiten met Bakker Bierum.

Wiertsema: "Toen zij zich aandienden met de plannen, zei ik nog tegen mijn vrouw: ik ben blij dat het de overheid is. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Als een projectontwikkelaar komt weet je, die heeft maar een doel: winst maken. Het liefst over jouw rug zo goedkoop mogelijk dat in de handen verwerven. En dat had ik van een overheid niet verwacht."

Het gerommel met bevoegdheden, grondhandel en windmolenrechten begint tien jaar geleden. Onder de codenamen 'Orange' en 'Saturn' voeren techgiganten Microsoft en Google in het geheim onderhandelingen met GSP om datacentra in het gebied te plaatsen. GSP heeft haast en wil grond. De GSP-directie, onder leiding van Harm Post, wacht formele besluitvormingstajecten niet af. Ook al heeft GSP geen bevoegdheid buiten de Eemshaven, Post koopt alvast grond op voor een nieuw industriegebied. GSP biedt boer Wiertseman een mooie deal: 8 miljoen euro voor zijn boerderij en al zijn grond, waarvan een deel precies op terrein ligt waar Google het datacentrum wil bouwen.

Hoogleraar Verstappen over de strijd van Wiertsema: "Ik kan me voorstellen dat hij zich belazerd voelt. Ik kan me voorstellen dat hij denkt: ik ben nu echt bedonderd. En ook door de overheid."

Wiertsema voert al jaren een strijd tegen Groningen Seaports. Een eerste rechtszaak verloor hij, maar ook toen al stelde de rechters in hun vonnis vast dat Wiertsema door Groningen Seaports was misleid. Inmiddels zijn er veel meer bewijzen van bedrog, misleiding en onbevoegd handelen. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.

Nico Wiertsema is een van de gedupeerde boeren: "Het is een bevestiging van wat je altijd al vermoedde. Er wordt gewerkt met voorkennis en niemand die er iets aan doet. Men houdt mekaar de hand boven het hoofd."

"The cloud has landed", meldde de provincie Groningen op 23 september 2014 trots toen publiek bekend werd dat het datacentrum in de polder in het noordelijkste puntje van Nederland zou komen. GSP, een geprivatiseerd havenschap met de overheid als enig aandeelhouder, sloot de deal. Google investeerde vele honderden miljoenen in de regio. Maar met het kapitaal kwam ook de verleiding voor vergaande vriendjespolitiek.

In Noordoost-Groningen zijn bij de handel in grond en het vergeven van windmolenrechten door de overheid onverklaarbare miljoenendeals gesloten. Met die transacties en geheime toezeggingen handelde havenschap Groningen Seaports (GSP) buiten haar bevoegdheden. Met name één familiebedrijf, Bakker Bierum, verdiende miljoenen dankzij die overheidsdeals. Maar er zijn ook gedupeerden. Daarnaast legde de vriendjespolitiek een basis voor juridische geschillen die nog steeds doorslepen.

Maar wat die verkopende boeren niet weten, is dat GSP hun grond dan al lang aan Google heeft verkocht, dus nog vóórdat GSP het van de boeren heeft gekocht. GSP had al een koopovereenkomst met Google gesloten voor 48 euro per vierkante meter, drie keer zoveel als de GSP voor de grond aan de boeren betaalt.

Het datacentrum komt er tóch. En GSP gaat alsnog de grond opkopen. Bakker Bierum blijkt nu wel bereid zijn grond aan GSP te verkopen. Voor 16,91 euro per vierkante meter, vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. GSP koopt in totaal voor ruim 13 miljoen euro grond van Bakker Bierum. Alleen al op het stuk grond dat Bakker Bierum eerder van Wiertsema kocht en dat het nu aan GSP doorverkoopt, maakt het familiebedrijf een winst van bijna 900.000 euro.

Bakker Bierum betaalt 6,23 euro per vierkante meter, een marktconforme prijs voor landbouwgrond. Opvallend daarbij is dat voorafgaand aan de koop Bakker Bierum niet om een kwaliteitsonderzoek naar de landbouwgrond vraagt. Bakker Bierum koopt de grond 'blind'.

Wiertsema heeft geen keus. Bakker Bierum koopt een deel van de grond van Wiertsema: onder meer het gedeelte dat nodig is voor het datacentrum waarvan Wiertsema te horen had gekregen dat het niet meer doorging, en waar hij ook geen windmolen op mocht zetten.

Wiertsema weet hier allemaal niets van - de rechtbank zal later vaststellen dat GSP hem heeft 'misleid' - maar hij heeft nu wel een groot probleem. Want: de verkoop gaat niet door, terwijl hij al een nieuwe boerderij heeft gekocht. Daarnaast heeft GSP al aan Wiertsema laten weten dat hij ook geen geld aan zijn grond kan verdienen met windmolens. Die zullen er op zijn grond nooit komen, laat GSP weten. "Geen datacentrum, geen windmolen", concludeert Wiertsema op basis van de informatie van GSP.

Grondprijzen

Als GSP boer Wiertsema voor het eerst benadert om zijn grond te kopen, zegt het havenschap niet alleen dat er haast bij is, maar ook dat het de grond desnoods via onteigening zal kopen. GSP ontkent nu dat het ooit met onteigening gedreigd heeft, maar het is ook wat andere betrokkenen Nieuwsuur laten weten. Bovendien staat het zwart op wit. Niet alleen in de notulen die Wiertsema's makelaar maakte ten tijde van de onderhandelingen, maar ook in meerdere notariële akten waarin GSP grond van boeren koopt voor 16,91 euro per vierkante meter. In die akten staat dat de grondprijs tot stand is gekomen "ter voorkoming van onteigening", zoals bijvoorbeeld in de akte van GSP met Bakker Bierum.

Dat GSP nu ontkent dat ze ooit met onteigening gedreigd hebben, is te verklaren uit het feit dat het bluf was en zelfs ongeoorloofde bluf. GSP is namelijk helemaal nooit bevoegd geweest om te onteigenen. Dat erkent het inmiddels zelf ook. Een verklaring waarom het dan toch in de notariële akte staat, geeft GSP niet.

De grondprijs waarvoor de grond "ter voorkoming van onteigening" van alle eigenaren werd aangekocht, is gebaseerd op dit taxatierapport. Daarin staat dat de 'marktwaarde' van de grond 16,91 euro per vierkante meter bedraagt, exact het bedrag dat alle grondeigenaren uiteindelijk kregen.

Maar, zo blijkt uit WOB-verzoeken van Nieuwsuur, er is nóg een taxatierapport. Dat rapport gaat over dezelfde grond en is op de dezelfde dag door dezelfde taxateurs opgesteld. Alleen hier is de "marktwaarde" volgens de taxateurs een stuk hoger: het varieert namelijk tussen 26 en 76 euro per vierkante meter. De 48 euro per vierkante meter die Google uiteindelijk voor de grond betaalt, drie keer zoveel als de verkopende boeren krijgen, valt in die range.

Het prijsverschil tussen 16,91 en 48 euro voor grond die binnen enkele weken van de boeren via GSP naar Google wordt doorgeleverd, is volgens GSP verklaarbaar, maar een specificatie van de kosten die gemaakt zouden zijn, weigeren ze te geven. GSP heeft inmiddels in de rechtszaal erkend dat winst een belangrijke verklaring is, maar hoeveel winst GSP precies gemaakt heeft op de grond die ze "ter voorkoming van onteigening" kochten, weigeren ze te zeggen.