Oppositie vindt plannen Rutte onvoldoende, onder de maat en oplichterij

Beide partijleiders sluiten Rutte toch nog niet uit als eventuele onderhandelingspartner aan de formatietafel. "Het vertrouwen is nú nog niet hersteld", zegt Ploumen. Klaver benadrukt dat hij best bereid is om over de inhoud te praten met Rutte.

In het gesprek pleitte Rutte onder voor meer maatwerk bij uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst. Verder wil hij dat bij grote maatschappelijke akkoorden altijd eerst de Kamer een mandaat geeft over de hoofdlijnen. Volgens Klaver moet het vertrouwen tussen overheid en burger worden hersteld, en is dit niet genoeg. "Het moet nog een tandje concreter."

De oppositie in de Tweede Kamer is niet onder de indruk van Ruttes ideeën over een andere bestuurscultuur en zijn rol daarin. "Ik vind de plannen onvoldoende; niet wat Nederland nodig heeft", zei Klaver van GroenLinks de dag na het interview van de VVD-leider en demissionair premier bij Nieuwsuur.

SP-leider Marijnissen serveerde Rutte al aan het begin van de huidige vertrouwenscrisis af en ze is niet van plan daarvan terug te komen. "Degene die de brand heeft aangestoken, kan 'm niet blussen", zegt ze vandaag nog maar eens.

Fractieleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren is ook niet onder de indruk. "Ik heb ervaring met radicale ideeën en bij de heer Rutte kon ik er niet één bespeuren", was haar oordeel. Ook Ouwehand zegde eerder al het vertrouwen in Rutte op, en blijft daarbij. "Het is niet geloofwaardig wat hij vertelt."

Hetzelfde ongeveer vindt PVV-leider Wilders. "Dat was niks, nada, noppes. Radicale leegheid. Oplichterij. Onzeker, onrustig, nerveus. Wat een ongelooflijk slecht verhaal", twitterde hij na het interview.

Trailer

Kaag van D66 is een stuk milder over het optreden van Rutte. "Het is een begin en dat vind ik belangrijk", zei ze. Rutte had van tevoren aangekondigd dat hij kwam spreken over "radicale ideeën", maar dat vond Kaag tegenvallen. "Soms is de trailer spannender dan de film."

D66 werd de tweede partij bij de verkiezingen en neemt samen met de VVD het voortouw in de speurtocht naar de volgende coalitie. Kaag is te spreken over de voorstellen voor de bestuurscultuur die de demissionair premier deed, onder meer voor een dunner regeerakkoord, sneller vrijgeven van ambtelijke stukken en meer ruimte in de ministerraad voor discussie.

Volgens haar gaat het om thema's die D66 en andere partijen al langer uitdragen. "En wij willen natuurlijk nog veel meer." De D66-leider vindt het belangrijk dat er nu tempo wordt gemaakt met de formatie, zodat er weer problemen kunnen worden aangepakt.

CDA en Omtzigt

Voor die formatie is het CDA een belangrijke factor, al is het maar omdat de partij Ruttes favoriet is voor de volgende coalitie. Die partij reageert morgen in het debat op de ideeën van de VVD-leider. Verder gaat Rutte op enig moment nog spreken met de nummer 2 van het CDA, Kamerlid Omtzigt. Die zit al enige tijd overwerkt thuis en is zeer kritisch over de demissionair premier.

In het debat over het eindverslag van informateur Tjeenk Willink kan evenwel een begin worden gemaakt met het vervolg van de formatie. Naar verwachting wordt in dat debat Mariëtte Hamer aangewezen als nieuwe informateur. Zij mag dan de volgende stappen gaat zetten op weg naar een nieuw kabinet.