Twijfelende Van der Poel blijft ook na de Spelen mountainbiken

Het plan van Mathieu van der Poel om in 2020 olympisch goud te winnen op de mountainbike en in 2021 te debuteren in de Tour de France, werd door de coronapandemie in de war geschopt. Nu beide doelen in hetzelfde jaar vallen, maakt dat de nodige twijfels los bij de renner van Alpecin-Fenix. Toch is hij over één ding duidelijk: ook na de Spelen van Tokio blijft hij actief op de mountainbike.

Het was bijna twee jaar geleden dat Van der Poel voor het laatst een mountainbikewedstrijd reed, toen hij afgelopen weekend weer aan de start van een World Cup stond. Niet gek dat hij twijfels had in aanloop naar de race in Albstadt, waar hij uiteindelijk als zevende over de streep kwam. Een resultaat waar hij achteraf gezien best tevreden mee is.

"Misschien, als ik het iets slimmer had aangepakt, had ik iets langer mee gekund met de kopgroep", analyseert de 26-jarige Van der Poel. "Nadat ik mijn terugval had gehad, heb ik redelijk lang op hetzelfde tempo gereden als de koplopers. Ik denk dat ik me daaraan moet optrekken."

Rugklachten

Van der Poel is actief op liefst drie wielerdisciplines; veldrijden, mountainbike en wegwielrennen. De overstap van de racefiets naar de mountainbike noemt de alleskunner, die na de wereldbeker in Albstadt klaagde over pijn aan zijn rug, geen gemakkelijke.

"Het is niet de eerste keer dat ik dat heb. Bij anderhalf uur bergop rijden, moet je veel kracht vanuit je rug halen, dus er stond een beetje spanning op", legt hij uit. "Ik heb altijd een paar goede trainingen en races nodig om weer gewend te raken aan de positie op de mountainbike."