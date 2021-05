Twee doden in Israël door raketten uit Gaza, Netanyahu kondigt stevigere actie aan

In Israël zijn twee doden gevallen door raketten die vanuit Gaza zijn afgeschoten. Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers aan Israëlische zijde tijdens het huidige conflict tussen Israël en Hamas. Het gaat om twee vrouwen wier huizen in Asjkelon, net ten noorden van Gaza, door een raket werden getroffen. Ze zouden hun schuilkelders niet op tijd hebben kunnen bereiken.

Door Israëlische luchtaanvallen zijn in Gaza in totaal 28 dodelijke slachtoffers gevallen sinds maandag, zegt Hamas. Onder hen zijn negen kinderen. Ook vielen er 152 gewonden.

Volgens Israël zijn er zestien militanten gedood. Sommige burgers zouden het slachtoffer zijn geworden van mislukte raketlanceringen vanuit Gaza zelf, beweert het Israëlische leger. Het leger heeft naar eigen zeggen zo'n 130 luchtaanvallen uitgevoerd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezwoer de intensiteit van luchtaanvallen tegen stellingen van Hamas en andere radicale groeperingen in de Gazastrook verder op te voeren: "We zullen Hamas een slag toebrengen die ze niet hadden verwacht." Er zijn sinds gisteren zo'n 400 raketten afgeschoten op Israël.

Huisuitzettingen

Het conflict ontvlamde na wekenlange spanningen in Jeruzalem. Bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnen vielen daar honderden gewonden. De confrontaties ontstonden eerst om vrijheidsbeperkingen van Palestijnen tijdens de Ramadan in de Oude Stad en daarna om de voorgenomen huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem.

Gisteren escaleerden de spanningen tot gewapende actie tussen Israël en Hamas. Hamas schoot voor het eerst sinds 2014 raketten af op Jeruzalem en Israël bestookte Gaza met luchtaanvallen.