Onderzoek: beschadigde hartspieren ontdekt bij coronapatiënten

Nieuw onderzoek lijkt te bevestigen dat het coronavirus niet alleen de longen kan beschadigen, maar ook het hart. Een aantal Duitse artsen van het academisch ziekenhuis in Frankfurt onderzocht honderd genezen coronapatiënten. Bij zestig vonden ze tekenen van ontsteking in spierweefsel van het hart. Op MRI-scans was vervolgens te zien dat daardoor bij 32 van hen littekenweefsel is ontstaan.

De deelnemers aan het onderzoek waren tussen de 45 en 53 jaar. Een derde is tijdens het herstel opgenomen geweest in het ziekenhuis. Twee van hen moesten aan de beademing op de IC. De rest van de groep, twee derde, herstelde thuis.

De Volkskrant berichtte hier eerder vandaag over. Nederlandse cardiologen reageren geschrokken, is te lezen in het artikel. "Dit is waar velen al bang voor waren", zegt hoogleraar cardiologie Jan Piek (Amsterdam UMC) in de krant. "We hebben ons gefocust op de longen maar zo'n ernstige infectie doet wel vaker meer organen aan. Dit percentage is alarmerend hoog. Wat voor toename aan hartklachten staat ons nog te wachten?"

Te vroeg

Het was al bekend dat het virus in het hart terecht kan komen. Dit nieuwe onderzoek laat echter zien dat het hart er mogelijk ook schade door kan oplopen. Volgens Bert Van Rossum, voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), is het echter na twee tot drie maanden nog te vroeg om te zeggen of de herstelde patiënten blijvende hartschade hebben.

"Dit soort virusinfecties leiden tot spierschade aan het hart, maar dat betekent niet dat die niet meer zal herstellen", zegt hij tegen de NOS. "Ik denk dat ze voor het grootste deel zullen herstellen. Je moet het na zes maanden tot een jaar nog een keer onderzoeken. Dan pas kan je zeggen of er blijvende schade is."

"Ook is niet alle gemeten spierschade toe te schrijven aan de infectie van het coronavirus, omdat uit het onderzoek blijkt dat ook patiënten zonder infectie - maar wel met dezelfde cardiovasculaire risicofactoren - hartspierschade vertoonden."

Herkenbare beelden

Van Rossum vindt de resultaten van dit onderzoek niet per se verrassend. "Bij dit onderzoek is een heel cluster van herstelde patiënten genomen, een groep die een bewezen virusinfectie heeft doorgemaakt. Als je daar consequent MRI's van maakt, dan vind je allemaal beelden die erg herkenbaar zijn uit andere virussen die de hartspier aantasten."

Hij ziet dit soort effecten regelmatig bij mensen die een dergelijke virusinfectie hebben gehad. "Er zijn een aantal virussen die dat kunnen doen en dat herken je dan op de MRI-beelden. Het is nu wel duidelijk dat het coronavirus hier ook toebehoort."