Mariëtte Hamer (PvdA) wordt nieuwe informateur

SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt morgen vrijwel zeker benoemd tot nieuwe informateur. Ingewijden bevestigen dat de oud-fractievoorzitter van de PvdA de kabinetsformatie verder moet gaan helpen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de huidige informateur, Herman Tjeenk Willink, ook van de PvdA. Die constateerde dat er voldoende mogelijkheden zijn voor verdere gesprekken over de vorming van een meerderheidskabinet.

De 62-jarige Hamer is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, waarin werkgevers, vakbonden en de overheid samenwerken. Het is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet.

Vertrouwen in Rutte

In het debat morgen zal het veel gaan over het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte. Dat staat ter discussie nadat bleek dat hij in de gesprekken met de verkenners had gesproken over een andere functie voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Rutte erkende gisteren bij Nieuwsuur opnieuw dat hij fouten heeft gemaakt, maar zei daarbij dat hij nu niet ineens allerlei dingen heel anders zal gaan doen. Morgen zal moeten blijken of er bij mogelijke coalitiepartners als CDA, D66, PvdA en GroenLinks voldoende vertrouwen is om met Rutte verder te praten over een nieuw kabinet.