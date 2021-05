Dombrowski zegeviert in natte vierde Giro-etappe, De Marchi pakt het roze

Een dag voor zijn dertigste verjaardag heeft Joe Dombrowski een etappezege geboekt in de Ronde van Italië. De Amerikaan kwam voor het eerst in zijn carrière als eerste over de streep in een grote ronde. Alessandro De Marchi werd tweede en is de nieuwe rozetruidrager.

De vierde etappe voerde de renners over 187 kilometer van Piacenza naar Sestola, een finishplaats waar Pieter Weening goede herinneringen aan zal hebben. In 2014 pakte de Nederlander daar de ritzege, nadat hij in de sprint zijn medevluchter Davide Malacarne achter zich had gehouden.

Al vroeg in de etappe kozen Victor Campenaerts en Quinten Hermans de aanval. De twee Belgen dachten samen de kopgroep van de dag te vormen, maar kregen toch nog gezelschap van liefst 23 renners, onder wie Koen de Kort. De grote groep, met als best geklasseerde renner Nelson Oliveira, kreeg de zegen van het peloton, waarna de voorsprong snel opliep.

In de heuvelachtige slotfase van de rit werd het onrustig in de kopgroep. Vluchter van het eerste uur Hermans ging er met Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen vandoor. Even later moest de 25-jarige Belg zijn ploeggenoot bij Intermarché Wanty Gobert Taaramäe en Juul-Jensen laten gaan.

De Est en de Deen begonnen met nog ruim een minuut voorsprong op de achtervolgende groep aan de slotklim. Onder aanvoering van Alessandro De Marchi werd het gat echter snel kleiner.

Samen met Joe Dombrowski vond De Marchi aansluiting bij de twee vluchters, waarna Dombrowski er in zijn eentje vandoor ging. De Amerikaan van UAE Team Emirates behield zijn voorsprong en kwam solo over de finish, dertien seconden voor De Marchi.

Nieuwe rozetruidrager

In het peloton hield rozetruidrager Filippo Ganna het lang vol, maar de Italiaanse tijdritspecialist moest vijftien kilometer voor de finish toch lossen uit de grote groep.