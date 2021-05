Koolhof/Rojer debuteert met winst

De 32-jarige Koolhof, de nummer dertien van de wereldranglijst in het dubbelspel, verraste in november nog door aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic de ATP Finals te winnen. Na die winst werd de Pool Lukasz Kubot zijn dubbelpartner, maar aan die samenwerking kwam na vier maanden een einde vanwege teleurstellende resultaten.

Koolhof kwam uit bij de 39-jarige Jean-Julien Rojer, die na een korte samenwerking brak met de Braziliaan Marcelo Melo. Rojer vierde zijn grootste successen met Horia Tecau. Met de Roemeen won de huidige nummer 28 van de wereldranglijst onder meer Wimbledon (2015) en de US Open (2019) in het herendubbelspel.

Koolhof speelde in het verleden al eerder met een landgenoot als dubbelpartner. Hij vormde een koppel met Matwé Middelkoop en met Robin Haase, maar successen op de grote toernooien bleven uit.

Koolhof en Rojer nemen het in de volgende ronde op tegen het Uruguayaans-Ecuadoraanse duo Behar/Escobar. Een andere Nederlandse deelnemer aan het toernooi, Matwé Middelkoop, komt met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo later vandaag in actie.