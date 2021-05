Kabinet mikt op volledige opening middelbare scholen eind mei

Het kabinet wil binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan, zeggen ingewijden. In de scholen hoeft dan ook niet langer 1,5 meter afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk.

Nu is het voortgezet onderwijs slechts gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les, de andere uren wordt er online onderwijs gegeven.

Juist vandaag werd bekend dat de VO-raad (de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) en scholieren verzameld in het LAKS bij demissionair minister Slob hebben aangedrongen op volledige opening van de scholen na Pinksteren. Dat valt dit jaar op 22 mei.

De twee organisaties vrezen te grote leerachterstanden als de middelbare scholen nog langer maar voor de helft open zijn. "Het risico bestaat dat het dan helemaal niet meer gebeurt dit schooljaar." Het is nog zo'n zeven weken tot de zomervakantie.