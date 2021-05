RIVM: daling ziekenhuisopnames, maar nog onvoldoende

Testen - ANP

Het aantal opnames in zowel de ziekenhuizen als op de IC's is de afgelopen week met 22 procent gedaald, meldt het RIVM. Het RIVM zei eerder dat een daling van 20 procent voldoende is om verder te kunnen versoepelen. Toch is de daling die vandaag wordt geconstateerd volgens Aura Timen van het RIVM, die tevens secretaris is van het Outbreak Management Team, nog onvoldoende voor die volgende stap. Timen vindt het verstandig dat het kabinet nog een week wacht. Waarschijnlijk maakt het kabinet vanavond bekend dat er alleen zal worden versoepeld als er ook de komende week een dergelijke daling te zien is. Het RIVM gebruikt de piek van de huidige golf op 21 april daarbij als ijkmoment. "En ten opzichte van die piek is er nog geen robuuste daling van ten minste 20 procent", aldus Timen. Volgens de cijfers van LCPS liggen er nu 2480 coronapatiënten in het ziekenhuis, 7 minder dan gisteren. De bezetting is flink lager dan een week geleden toen er 2613 patiënten lagen. Ook op de IC's liggen minder patiënten dan een week geleden: toen 818, nu 748.

IC-bezetting nu onder 750 - NOS

Het percentage positief geteste personen is in de afgelopen week gestegen naar 12,3. Dat was vorige week nog 11,7. Het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen was 47.108, een daling van 10 procent. Deze daling wordt in ieder geval voor een deel veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben laten testen.

Gemiddel anatal besmettingen stijgt niet langer - NOS

De afgelopen kalenderweek lieten 354.085 mensen zich testen. Dat is 14 procent minder dan de week ervoor. Het aantal afgenomen testen in de teststraten van de GGD's lijkt beïnvloed te zijn door de meivakantie, zegt het RIVM. Vooral het aantal geteste personen jonger dan 18 jaar was lager dan voorgaande weken. Het aantal besmettingen daalde in alle leeftijdsgroepen, behalve in de leeftijdsgroep van 18 tot 24. Daar steeg het aantal positieve meldingen met 7 procent.

Het reproductiegetal ligt weer boven de 1. Op 26 april was het R-getal 1,01. Een week eerder lag het nog ruim onder de 1.