De uitzending van 11 mei

Wat vindt Den Haag van Rutte's 'nieuwe stijl'?

Demissionair premier en huidig VVD-leider Mark Rutte vertelde gisteravond in Nieuwsuur dat hij zich hard wil gaan maken voor een nieuwe politieke stijl, vooral als het gaat om zijn eigen persoonlijkheid. Maar wat betekent dit concreet? En hoe reageren de andere spelers in Den Haag op zijn plannen? We praten erover met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.