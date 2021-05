Oud-christenpoliticus Meindert Leerling (85) overleden

Oud-politicus Meindert Leerling is overleden. Hij was 85 jaar. Leerling zat van 1981 tot 1994 in de Tweede Kamer voor de RPF, en was ook politiek leider en fractievoorzitter van die partij. De RPF, de Reformatorisch Politieke Federatie, is een van de voorlopers van de ChristenUnie, een partij waartoe Leerling later zelf ook toetrad.

De RPF, die werkte vanuit protestants-christelijke beginselen, had nooit meer dan twee zetels en lange tijd vormde Leerling een eenmansfractie. In 1985 splitste zijn fractiegenoot Wagenaar zich af na langdurige conflicten.

Getuigenis

Meindert Leerling gold als een principieel politicus, die meer uit was op getuigenis dan op macht. Voor hij de politiek inging, was hij jarenlang sportjournalist. Voor de dagbladencombinatie het Rotterdammer kwartet versloeg hij onder meer Olympische Spelen en voetbalwedstrijden. Hij was een groot kenner van het zaterdagamateurvoetbal. Leerling stond ook mede aan de wieg van de Evangelische Omroep, waarvoor hij onder meer als tv-regisseur werkte.

Na zijn vertrek uit de Kamer was hij nog manager van een christelijk koor en hij organiseerde reizen naar Israël.