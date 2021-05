'Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland'

Pfizer/BioNTech-vaccins - AFP

Vaccinproducent Pfizer sluist een groot deel van zijn winst weg via belastingparadijzen, waaronder Nederland, Luxemburg en Ierland. Dat meldt Follow The Money (FTM). In Nederland zou Pfizer zelfs helemaal geen belasting betalen, terwijl het bedrijf in Capelle aan den IJssel een kantoor heeft staan. De Zuid-Hollandse plaats is de thuisbasis van de Nederlandse vennootschap van Pfizer, waar 220 mensen werken. Volgens FTM maakte de vennootschap de afgelopen tien jaar in totaal ruim 139 miljard euro winst en wordt er jaarlijks meer dan 36 miljard euro omgezet.

Farmaceut Pfizer heeft wereldwijd bijna 80.000 mensen in dienst, de meeste in de Verenigde Staten. Een bekend product van het bedrijf is Viagra, maar sinds vorig jaar staat de farmaceut vooral ook bekend als producent van een coronavaccin, samen met het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech. De medisch directeur van Pfizer Nederland schreef onlangs in de Volkskrant dat het bedrijf vanwege het vaccin een extra omzet verwacht van 21 miljard euro.