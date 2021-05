Rechter verbiedt afschot dieren bij Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde mag niet langer dieren afschieten rond de luchthaven voor de vliegveiligheid. Dat heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Groningen vandaag besloten.

Volgens de rechters is een ontheffing voor het doden en vangen van beschermde dieren onder voorwaarden toegestaan, maar dan moet dat wel gebeuren via een goedgekeurd faunabeheerplan.

Dierenwelzijnsorganisaties Animal Rights en Fauna4Life spanden een zaak aan tegen de provincie Drenthe, nadat die begin vorig jaar een vergunning afgaf voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren, als ze een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Volgens de organisaties was de vergunning slecht onderbouwd.

Nieuwe versie vergunning

Vorig jaar juni gaf de voorzieningenrechter de dierenwelzijnsorganisaties gelijk. Het besluit voor de vergunning was onvoldoende gemotiveerd en de provincie kreeg vier weken de tijd om het te herzien.

De provincie stelde een nieuwe vergunning op waar twintig diersoorten minder op stonden. Animal Rights en Fauna4Life stapten daarop opnieuw naar de voorzieningenrechter omdat de afschot van de overgebleven diersoorten op de lijst volgens hen nog steeds niet goed gemotiveerd was.

De voorzieningenrechter schoof de zaak vanwege de complexiteit door naar de meervoudige kamer. Vandaag vernietigde die de herziende vergunning van de provincie Drenthe.

'Blij'

De dierenwelzijnsorganisaties zijn blij met de uitspraak. "Vliegvelden liggen gevoelig. Niemand wil dat er vliegtuigen neerstorten, wij ook niet. Ons belangrijkste punt is dat als de provincie een opdracht tot afschot geeft, dit dan wel goed moet worden onderbouwd. Dat is hier niet gebeurd en dat is kwalijk", zegt campagneleider Jessica Smit van Animal Rights tegen RTV Noord.

De provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde kunnen nog in beroep gaan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. Volgens een woordvoerder is de luchthaven zich nog aan het beraden op het vonnis. Ook de provincie Drenthe beraadt zich nog op een reactie.