KNVB staat vrouwen toe in hoge mannencompetities: 'Historisch moment'

Vorig jaar maakten we onderstaande reportage over Ellen Fokkema.

'We gaan het zien of ik met de mannen kan meekomen' - NOS

"We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in het voetballandschap vinden", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. "Gemengd voetbal was in Nederland tot dusver mogelijk in de gehele jeugd."

Vrouwen mochten in de senioren wel in de B-categorie bij de mannen actief blijven, de laag spelende reserveteams. "Wij zien op basis van de huidige tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en diversiteit", aldus Van der Zee.