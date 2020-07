Nieuwe getuigenissen turnschandaal: 'Doe eens je best, denk aan die kilo's'

Wyomi Masela tijdens de EK turnen van 2012 in Brussel, met op de achtergrond coach Vincent Wevers - ANP

Een dag na de beschuldigingen aan het adres van bondstrainer Vincent Wevers door oud-turnster Joy Goedkoop klappen meer voormalige turnsters uit de school over misstanden in de Nederlandse turnwereld. De roep om actie van de Nederlandse turnbond KNGU wordt groter. Oud-turnster Goedkoop vertelde zondag in Studio Sport onder meer dat Vincent Wevers haar heeft geschopt, geslagen en gekleineerd. Wyomi Masela, die van 2000 tot 2013 onder Wevers trainde, zegt zich te herkennen in de mentale vernederingen. "Ik herken me zeker in het mentale gedeelte, maar het fysieke gedeelte heb ik zelf niet zo ervaren", aldus Masela, die in 2017 stopte met turnen. "Het continu kleineren, dat ik het niet goed deed: doe eens je best, denk eens aan die extra kilo's. Het maakte me heel onzeker en dat heeft zich opgestapeld. Tot op de dag van vandaag ben ik heel erg onzeker over mijn gewicht en over hoe ik eruitzie."

Oud-turnster Masela herkent verhalen over Wevers: 'Kon niet door de beugel' - NOS

Hoe een turnster werd behandeld door een trainer was volgens Masela sterk afhankelijk van het karakter van die turnster. Zelf noemt ze zich bijvoorbeeld een jaknikker, terwijl Goedkoop volgens haar veel mondiger was. "Maar dat neemt niet weg dat het gedrag van de trainer echt niet door de beugel kon." Meer getuigenissen Een andere turnster, die anoniem wil blijven, zegt tegenover de NOS zich ook te herkennen in het verhaal van Goedkoop. Ook zij zegt door hem geïntimideerd en gekleineerd te zijn. Ayla Wilbrink, ook een voormalig pupil van Wevers en Gerrit Beltman, deed haar verhaal op Instagram en bij RTL Nieuws. "Wevers was slinkser dan Beltman. Beltman was nooit aardig, maar Wevers was na de trainingen wel aardig en met hem kon je in je vrije tijd wel goed communiceren. Maar in de zaal kon hij vreselijk zijn." "Toen ik niet goed in mijn vel zat, moest ik wekenlang alleen trainen. Als straf mocht niemand iets tegen me zeggen. Pure vernedering", vertelde Wilbrink tegen RTL Nieuws.

Meldpunt moet totaal onafhankelijk PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft naar aanleiding van de onthullingen in de turnsport Kamervragen ingediend bij minister van Sport Tamara van Ark. Ze zou onder meer graag zien dat het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) niet langer onderdeel is van sportkoepel NOC*NSF. "Als je iets wil melden, moet dat bij een totaal onafhankelijk instituut kunnen, zodat de drempel lager wordt om die misstand te melden. De turnwereld is klein, juist daarom moet je het loskoppelen." "Het is niet voor het eerst dat dit soort zaken naar buiten komen. Het maakt me kwaad dat er een cultuur is waarin dit keer op keer plaats kan vinden. Daar moet iets aan gedaan worden."

Masela zegt wel het idee te hebben dat de cultuur bij de KNGU inmiddels is verbeterd. "Ik praat nog wel met een aantal turnsters en zie wel dat het verbeterd is, maar we zijn er nog lang niet." Ook vindt ze dat coaches als Wevers en Beltman niet per se hoeven te vertrekken of te stoppen. "Met de levenslessen die ze nu door deze situatie krijgen, verdienen ze volgens mij een tweede kans. Maar dat is mijn mening." Wel doet de oud-turnster een oproep aan de turnbond: "Ik vind dat de KNGU de zaak opnieuw moet openen en moet kijken naar het systeem vanwaaruit de coaches en de turnsters worden begeleid."

Oud-voorzitter Geukers: 'Jaren geleden ook al bekend' Ook Jos Geukers, van 2009 tot 2016 voorzitter van de KNGU, doet na de nieuwe beschuldigingen een oproep tot actie aan de turnbond én aan sportkoepel NOC*NSF. "Dit zijn eigenlijk dingen die een aantal jaren geleden ook al bekend waren. Dat het blijkbaar nu nog heerst, vind ik droevig."

Oud-voorzitter Geukers: 'Ik mis de warme hand van KNGU en NOC*NSF' - NOS

Geukers deed acht jaar geleden al eens onderzoek naar misstanden in de turnsport, naar aanleiding van een interview in tijdschrift Helden met Verona van de Leur, Renske Endel, Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes. De vier turnsters omschreven daarin de cultuur van intimidatie en manipulatie binnen de turnwereld. Na zijn onderzoek wilde Geukers maatregelen nemen tegen trainers, maar anderen binnen de bond wilden liever preventief optreden. "We hebben toen in 2012 een veiliger sportklimaat geïntroduceerd. De luiken in de turnhallen moesten nadrukkelijk open, zodat ouders mee konden kijken naar de verrichtingen van hun dochter. Dat was toen nog not done." Ook werden er onder Geukers vertrouwenspersonen ingesteld. "Maar dat werkt natuurlijk alleen maar als ouders en meisjes ook de moed hebben om zich tot die vertrouwenspersoon te wenden. Dat daar tijd overheen gaat, snap ik. Maar het besef moet nu toch wel zijn ingedaald dat zulke praktijken niet meer kunnen."

Bondstrainer Vincent Wevers wil op dit moment niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. Hij zegt de gesprekken af te wachten die op korte termijn met de KNGU zullen volgen. De turnbond liet zondagavond weten dat nog deze week de eerste gesprekken met de betrokkenen zullen worden gevoerd.

Het feit dat dergelijke verhalen over de turnwereld om de zoveel tijd weer aan de oppervlakte komen, stemt Geukers droevig. "De turnbond en NOC*NSF moeten zich dat zeer nadrukkelijk aantrekken. Hun houding kan wel wat krachtiger." "Ik mis de warme hand van KNGU en NOC*NSF. Ze moeten tegenover die vrouwen erkennen dat er een probleem is en zeggen: we gaan jullie helpen om het op te lossen. En als er kosten mee gemoeid zijn, kun je bij ons terecht."

'Te weinig en te laat' Geukers zegt de beschuldigingen van fysieke mishandeling aan het adres van coach Wevers niet te herkennen. "Toen ik voorzitter was, heb ik daarover ook geen geluiden gehoord. Wel van andere trainers, die zich destijds aangetrokken voelden door het hele harde Oost-Europese model van trainen." "Voor een deel zijn deze trainers nog wel actief. Maar ik zit er niet meer in, dus kan er niet over oordelen. Een aantal zal het gedrag hebben bijgesteld. Het is alleen te weinig en te laat. Of ze naar buiten moeten treden? Als ze ballen hebben wel."

Bekijk hieronder een interview met Marco Knippen, die met zijn interview met Gerrit Beltman een nieuwe golf aan verhalen en getuigenissen over misstanden in de turnwereld teweegbracht.