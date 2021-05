Zahavi blijft in Nederland en hervat training bij PSV: 'We vluchten niet'

Eran Zahavi wil het seizoen bij PSV afmaken. "Ik wil de geruchten dat we vluchten stoppen", laat hij weten via Instagram. "Het tegenovergestelde is waar. We blijven tot het einde van het seizoen, om onze doelstellingen te bereiken."

Zahavi heeft dinsdag de training bij PSV hervat. Voor de Eindhovenaren eindigt de competitie met wedstrijden tegen PEC Zwolle (donderdag) en FC Utrecht (zondag).

Steunbetuigingen

De vrouw en kinderen van Zahavi werden zondag slachtoffer van een gewapende overval in hun huis in Amsterdam. De Israëlische spits was op dat moment met PSV onderweg naar de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij keerde, nog voordat het duel in Tilburg was begonnen, halsoverkop terug naar huis.

Technisch directeur John de Jong en teammanager Bas Roorda van PSV lieten maandag aan Zahavi weten dat hij alle tijd moet nemen om de situatie te verwerken. Er is slachtofferhulp ingeschakeld om zijn gezin te ondersteunen.