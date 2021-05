Haagse steker Malek F. geen terrorist, weer veroordeeld tot tbs

Malek F., ook wel bekend als de Haagse steker, is ook in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het OM had 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor een steekincident in 2018, maar net als de rechtbank oordeelt het hof dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Er wordt daarom geen celstraf opgelegd.

De 34-jarige Syrische vluchteling stak in mei 2018 in de omgeving van het Haagse Johanna Westerdijkplein drie voorbijgangers neer. Ook rende hij twee anderen met een mes achterna. Daarbij zou hij "Allahoe akbar" hebben geroepen. Op Facebook had hij geschreven dat "alle ongelovigen moeten lijden".

Voor de rechter was de vraag of F. moest worden behandeld als terrorist of als psychiatrisch patiënt.

De Haagse rechtbank oordeelde al in de zomer van 2019 dat Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar was geweest en legde hem tbs en geen celstraf op. Maar volgens het OM had F. wel degelijk terroristische motieven en daarom was 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Na de uitspraakging het OM in hoger beroep.

Spijt

Malek F. was al voor de steekpartij in het nieuws gekomen toen hij in verwarde toestand spullen uit zijn huis op straat had gegooid. Ook was er bij de politie in Den Haag, waar F. woonde, een melding binnengekomen dat hij terreurplannen had.

F. zelf zei op de eerste dag van het hoger beroep dat hij op de mensen instak "in opdracht van de duivel". In de rechtszaal zei hij ook: "Een kraai gaf me het signaal dat ik mensen moest steken." In zijn laatste woord bij het hoger beroep zei hij dat hij spijt heeft van de gebeurtenissen en dat hij graag behandeld wil worden.