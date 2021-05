Iniesta viert 37ste verjaardag met nieuw contract bij Japanse club

Andrés Iniesta is voorlopig niet van plan om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. De Spaanse middenvelder heeft dinsdag, op z'n 37ste verjaardag, een nieuw contract getekend bij het Japanse Vissel Kobe.

De oude verbintenis van Iniesta liep tot januari 2022. Hij ligt nu vast tot 2023. Het is niet duidelijk of het gaat om een overeenkomst tot het begin, midden of einde van dat jaar.

Maandenlange revalidatie

Iniesta verhuisde in 2018 naar Japan na een jarenlang dienstverband bij FC Barcelona. "Ik ben van plan om deze uitdaging uit te blijven voeren met dezelfde passie en motivatie als drie jaar geleden", zei hij na het ondertekenen van zijn nieuwe contract bij Vissel Kobe.

Het nieuws van de contractverlenging van Iniesta werd door Vissel Kobe aangekondigd in een video met hoogtepunten van de Spaanse middenvelder.