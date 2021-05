HEMA lijdt meer dan 200 miljoen verlies in coronajaar

Voor het achtste jaar op rij heeft warenhuisketen HEMA verlies geleden. Over 2020 bleef er onderaan de streep een verlies over van 215 miljoen euro. Dat is een van de grootste verliezen in de historie van het warenhuis. Alleen in 2018 werd er vanwege afschrijvingen een nog groter verlies geleden, van 233 miljoen euro.

Vanwege de corona-uitbraak moesten HEMA-vestigingen afgelopen jaar dicht of er mochten minder klanten tegelijk naar binnen. De omzet daalde met 15 procent en zakte terug naar het niveau van 2014. Online werd wel meer verkocht, het dubbele van wat er in 2019 werd verkocht.

Financiële uitdagingen achter de rug

Het management van het warenhuis wil in het persbericht over de cijfers vooral 'vooruitkijken'. "Met het afronden van de jaarrekening 2020 laat HEMA de financiële uitdagingen van de afgelopen jaren definitief achter zich."

Daarmee wordt gedoeld op de nieuwe eigenaren van het bedrijf en de nieuwe bestuurders die zijn aangesteld. De familie Van Eerd, de familie achter supermarktketen Jumbo, en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom hebben het warenhuis begin dit jaar overgenomen en nieuwe bestuurders aangesteld.

De schuldenlast is afgebouwd, waardoor het warenhuis minder geld kwijt is aan rente. Die was voorheen 50 miljoen euro, nu minder dan 10 miljoen euro per jaar.

De hoogste baas wordt vanaf 1 juni Saskia Egas Reparaz, die voorheen de leiding had over drogisterijketen Etos (onderdeel van Ahold). Zij volgt Tjeerd Jegen op die de afgelopen vijf jaar de topman was.