Almeida zakt weg uit top klassement na kletsnatte rit, Bernal en Landa sterk

Christopher Juul-Jensen, de 31-jarige Deen in dienst van Team BikeExchange, rijdt zijn tiende grote ronde. Bij negen eerdere deelnames wist hij niet eerder een etappe te winnen. Op zijn palmares staat de eindzege in de Ronde van Denemarken in 2015, een etappe in de Ronde van Zwitserland (2018) en het Deens kampioenschap tijdrijden in 2015.

Rein Taaramae, een Est (34) van Intermarché Wanty Gobert, rijdt alweer zijn veertiende grote ronde en wist in de Vuelta (2011) en de Giro (2016) al eens een etappe te winnen. In beide gevallen waren dat zware bergetappes. Hij won ook de Ronde van Slovenië (2016), de Ronde van Burgos (2015), de Arctic Race of Norway (2015) en de Ronde van de Ain (2009).

Zij hebben een minuut voorsprong op acht achtervolgers en bijna acht minuten op het peloton.