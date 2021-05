Zusjes De Brouwer overtuigend naar EK-finale synchroonzwemmen

Synchroonzwemsters Bregje en Noortje de Brouwer zijn op de EK in Boedapest met hun vrije oefening bij de duetten overtuigend doorgedrongen tot de finale. Die is vrijdag om 09.00 uur.

De 22-jarige Brabantse tweeling kreeg voor hun oefening in de kwalificatie 86,867 punten en dat was ruimschoots voldoende voor een plaats bij de beste twaalf. De zusjes De Brouwer werden vijfde van de 22 duetten.

Ze hadden eigenlijk dinsdag al in actie moeten komen in de eindstrijd van de technische oefening. Vanwege technische problemen met de apparatuur werd de wedstrijd afgebroken en naar donderdag verplaatst.

Tokio is dichtbij

De zusjes De Brouwer zijn nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Daarvoor moeten ze bij het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona (10 tot en met 13 juni) zevende worden op de geschoonde lijst.

Een jaar geleden maakten we onderstaande reportage over Bregje en Noortje de Brouwer, die in coronatijd een speeltuin gebruikten om aan hun oefeningen te werken.